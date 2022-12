Fußball-WM : Santos will vor Viertelfinale keine Ronaldo-Debatte

Al-Rajjan Portugals Fußball-Nationaltrainer Fernando Santos will die Debatten um die Reservisten-Rolle von Superstar Cristiano Ronaldo vor dem WM-Viertelfinale gegen Marokko ausblenden.

Nachdem Ronaldo im Achtelfinale erstmals seit 2008 in einem großen Turnierspiel nicht in der Startelf gestanden hatte, war berichtet worden, der Kapitän habe mit seiner Abreise aus Katar gedroht. Der portugiesische Verband und Santos hatten dies zurückgewiesen. Er verstehe das große Interesse an Ronaldo, sagte der Coach: „Das ist seiner Wichtigkeit geschuldet.“ Er wünsche sich dennoch, dass in der Heimat mehr das Sportliche in den Fokus rücke: „Ich denke nicht, dass jemand in Portugal will, dass wir nicht gewinnen.“