Fußball-WM : Sieben Flüge aus Marokko zum Halbfinale gestrichen

Casablanca Die staatliche Fluggesellschaft Marokkos hat sieben der kurzfristig angekündigten Flüge zum historischen WM-Halbfinale in Katar gestrichen.

Argentinische Fluglinie bietet weitere Flüge an

Die Fluggesellschaft „Aerolíneas Argentinas“ stellt nach dem Finaleinzug von Argentiniens Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi bei der Fußball-WM zwei weitere Flüge nach Katar bereit. Das kündigte Pablo Ceriani, Präsident der Fluggesellschaft, einem Bericht der argentinischen Nachrichtenagentur Telam vom Mittwoch zufolge an. „Jetzt liegt es an uns, sie in diesem letzten Spiel zu unterstützen. Wir hoffen, dass wir den WM-Titel wieder nach Hause holen zu können.“

Aerolineas Argentinas bietet damit insgesamt zwölf Flüge nach Katar an. Der Flug nach Doha mit einem Zwischenstopp in Rom dauert rund 20 Stunden. Die Begeisterung in dem fußballverrückten Land Diego Maradonas ist riesig. Fans in Argentinien feierten nach dem 3:0 (2:0) im Halbfinale gegen Kroatien eine große Party. So waren zahlreiche von ihnen in der Gegend rund um den Obelisken in der Hauptstadt Buenos Aires unterwegs. Der sportliche Erfolg stellt einen Lichtblick inmitten einer wirtschaftlichen Dauerkrise mit sehr hoher Inflation dar.