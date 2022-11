Fußball-WM in Katar : „Sieg auch für ihn“: Franzosen leiden mit Hernández

Fußball-WM in Katar

Al-Wakra Mit ihren Gedanken waren die Gewinner bei ihrem verletzten Kollegen. „Der Sieg ist auch für ihn“, sagte Frankreichs Abwehrspieler Benjamin Pavard nach dem 4:1 gegen Australien über seinen verletzten Team- und Clubkameraden Lucas Hernández vom FC Bayern.

„Ich fürchte, dass es sehr ernst sein könnte“, hatte Trainer Didier Deschamps schon direkt nach dem Spiel geahnt. Hernández war in der neunten Minute in einem Laufduell ohne Einwirkung seines Gegenspielers Mathew Leckie zu Boden gegangen und hatte sich das rechte Knie gehalten. Kurz später verließ der 26-Jährige gestützt von zwei Betreuern und mit schmerzverzerrtem Gesicht das Feld im Al-Dschanub Stadion in Al-Wakra und wurde auf der linken Abwehrseite durch seinen Bruder Theo Hernández (AC Mailand) ersetzt.