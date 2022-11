Fußball-WM : Star-Gipfel als WM-Highlight: Messi gegen Lewandowski

Al-Rajjan Es ist das bislang größte Star-Duell dieser WM. Lionel Messi trifft auf Robert Lewandowski. Was Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé oder Neymar schon glückte, wird wohl nicht beiden gelingen.

Auf die Frage, wie man Lionel Messi denn stoppen könne, lachte der Nationaltrainer von Robert Lewandowski. Messi schieße so viele Tore und gebe so viele Vorlagen - man werde wahrscheinlich niemals eine wirkliche Antwort darauf finden, sagte Coach Czesław Michniewicz vor dem Gruppenfinale zwischen Polen und Argentinien am heutigen Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Vermutlich ist für einen der zwei Megastars die Fußball-Weltmeisterschaft danach beendet.