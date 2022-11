Fußball-Weltmeisterschaft : Teenager und 30 Jahre plus: Stars auf Favoriten-Mission

Berlin Die Großen des Weltfußballs der vergangenen Jahre sind fast alle versammelt. Das Ziel: ihr Team zum WM-Titel führen. Für die meisten von ihnen die letzte Chance. Die nächste Generation ist schon da.

Messi und Kroos: Brasilien ist der Favorit

Der bislang letzte der fünf brasilianischen WM-Titel liegt 20 Jahre zurück. Die Mannschaft von Trainer Tite ist aber mehr als nur gut drauf. In der Qualifikation in Südamerika feierte sie 14 Siege bei drei Remis, das Torverhältnis: beeindruckende 40:5 Treffer. Zweiter wurde Argentinien, ebenfalls ohne Niederlage. „Ich sehe Argentinien ganz oben und auch Brasilien - weit über dem Rest“, sagt daher Spaniens Nationalcoach Luis Enrique.

Messis letzte Sehnsucht: Der WM-Titel

Auch die Argentinier bereiten sich auf das Ende einer Generation vor, der Generation um Messi. Wenngleich Nationalcoach Lionel Scaloni schon hofft, dass es doch nicht Messis letzte WM sein wird, will sich der argentinische Superstar die größte Sehnsucht nun endlich erfüllen: Als Weltmeister in den Fußballheiligen-Stand der Südamerikaner wie Diego Armando Maradona aufgenommen zu werden. 1978 und 1986 wurde Argentinien Weltmeister, seit 2006 ist Messi bei Weltmeisterschaften mit dabei, scheiterte aber dreimal allein an Deutschland. Am knappsten dran waren die Argentinier bei der WM 2014 in Brasilien, 0:1 im Finale. Torschütze: Mario Götze.