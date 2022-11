Nationalmannschaft : Trotz Tor: Lahm und Schweinsteiger sehen Füllkrug als Joker

Berlin Ex-Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm hat sich gegen einen Startelf-Einsatz von Niclas Füllkrug im entscheidenden deutschen WM-Vorrundenspiel gegen Costa Rica ausgesprochen.

„Leider gibt es zu wenige davon in der Bundesliga“

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts sprach sich für mehr Stürmer wie Niclas Füllkrug in der Bundesliga aus. „Ein großes Lob an Bremen, auf so einen Spielertyp zu setzen. Leider gibt es zu wenige davon in der Bundesliga. Ich hoffe, dass über das Thema Mittelstürmer nach der WM im deutschen Fußball gesprochen wird“, schrieb Vogts in seiner WM-Kolumne in der „Rheinischen Post“ (Montag). „Das ist doch eine gute deutsche Tradition, denken wir an Uwe Seeler, Gerd Müller, Horst Hrubesch, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann oder auch Oliver Bierhoff. Gerade ihn als Manager der Nationalmannschaft muss es doch freuen, dass Niclas Füllkrug ein so wichtiges Tor gemacht hat.“