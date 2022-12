Nach WM-Halbfinale : Unfall bei Fanfeier in Frankreich: 14-Jähriger stirbt

Unfall bei Fanfeier in Frankreich: 14-Jähriger stirbt

In ganz Frankreich feierten Fußballfans den Finaleinzug ihrer Mannschaft, wie hier in Paris. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Montpellier Im südfranzösischen Montpellier ist ein 14 Jahre alter Junge am Rande einer Fanfeier anlässlich des französischen Einzugs ins Finale der Fußball-WM von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Wie die Präfektur in Montpellier mitteilte, habe das Auto den Jugendlichen mit voller Wucht erfasst. Der Fahrer habe die Flucht ergriffen. Der Junge sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, wo er starb. Das Auto sei in der Nähe des Unfallorts verlassen aufgefunden und beschlagnahmt worden.