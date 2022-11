Fußball-WM : Uruguay freut sich auf Ronaldo: „Ein großartiger Spieler“

Al-Rajjan Uruguay freut sich auf das wegweisende WM-Gruppenduell gegen Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo.

„Er ist ein großartiger Mensch und ein großartiger Spieler“, sagte Mittelfeldakteur Rodrigo Bentancur von Tottenham Hotspur. Der 25-Jährige spielte einst mit Ronaldo bei Juventus Turin zusammen. „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis“, sagte Bentancur. Man werde sicherlich auch am Montag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) miteinander reden und sich umarmen. Im Vorfeld des Spiels habe man keinen Kontakt gehabt, sagte er am Sonntag in Al-Rajjan.