Varane warnt vor Halbfinale: „Nicht in die Falle tappen“

Al-Rajjan Frankreichs Fußball-Nationalspieler Raphaël Varane hat sein Team vor dem WM-Halbfinale gegen Marokko vor verfrühten Gedanken an eine mögliche erfolgreiche WM-Titelverteidigung gewarnt.

„Wir sollten nicht in die Falle tappen und denken, wir seien die Favoriten“, sagte der 29-Jährige. „Marokko steht im Halbfinale, das war nicht nur Glück.“ In das Duell am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) geht der Innenverteidiger von Manchester United mit großem Respekt. „Sie verteidigen gut, es wird ein schweres Spiel. Wir dürfen nicht glauben, dass es leicht wird. Es ist das Halbfinale einer WM.“