WM-Achtelfinale : Verfluchtes Elfmeterschießen: Englands Angst vor dem Punkt

Al-Wakra Die K.o.-Runde beginnt und damit auch eines der heiklen Themen der Engländer: das Elfmeterschießen. Das EM-Finale weckte ein altes Trauma. Kane und Co. sind trotzdem selbstbewusst.

Seit 1990 nahmen die Three Lions an 14 Endrunden bei WM oder EM teil - die Hälfte aller Turniere endete mit dem schmerzhaften Aus vom Punkt. Das soll sich an diesem Sonntag, wenn am Abend (20.00 Uhr/MagentaTV) in Al-Chaur das WM-Achtelfinale gegen Senegal ansteht, aus Sicht des Teams von Chefcoach Gareth Southgate nicht wiederholen.