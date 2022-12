Nationalmannschaft : Was der DFB-Präsident zum WM-Aus sagt - und was es bedeutet

Was der DFB-Präsident zum WM-Aus sagt - und was es bedeutet

Doha Etwas über zweieinhalb Minuten spricht DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag zur Presse. Seine Aussagen verdeutlichen den Wunsch des tief gestürzten Verbands, sich Zeit zu verschaffen.

Bernd Neuendorf kam direkt vom Check-in-Schalter 9. Im dunklen Hemd und mit konzentriertem Blick stellte sich der DFB-Präsident eine Nacht nach dem desolaten Scheitern der Nationalmannschaft bei der Fußball-WM vor die zahlreichen Mikrofone in der Abflughalle des Flughafens in Doha.

Die Aussagen von Bernd Neuendorf im Detail:

Heißt: Der DFB war mit Weltmeister-Erwartungshaltung nach Katar gereist, der Verband wähnte sich auf bestem Weg „zurück an die Weltspitze“. Deutlicher hätte das Unternehmen viereinhalb Jahre nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland nicht scheitern können.

Heißt: Das böse Erwachen in Russland hatte Flicks Bundestrainer Joachim Löw stark beschädigt. Was ist seitdem wirklich besser geworden? Flick deutete bereits an, weiterhin großes Vertrauen in die Qualität seiner Spieler zu haben - angesichts der Erfolge im Vereinsfußball nicht ganz zu Unrecht.