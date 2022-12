WM-Viertelfinale : Was passiert mit Southgate? Rice und Maguire loben Chefcoach

Al-Chaur Halbfinale, Finale, Viertelfinale: Die Turnierbilanz der Engländer mit Gareth Southgate ist ordentlich - die Leistungen in Katar waren es auch. Über seine Zukunft will der Ex-Profi erst entscheiden.

Southgate will offenbar keinen schnellen Entschluss fassen. „Ich brauche Zeit, um korrekte Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr emotional. Du hast so viele unterschiedliche Gefühle bei so einer WM. Es kostet so viel Energie, enorm viel Energie“, hatte er in der Pressekonferenz in der Nacht zum Sonntag gesagt. Am Sonntag verließen die Three Lions ihr Teamquartier in Al-Wakra südlich von Doha.