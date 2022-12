FIFA-Funtionär : Wenger-Spitze gegen DFB sorgt für Widerspruch: „Schwachsinn“

Doha War das ein Nachtreten? Eine Aussage von FIFA-Funktionär Arsène Wenger klingt wie Kritik am DFB wegen der „One Love“-Kapitänsbinde. Zwei Ex-Weltmeister widersprechen dem Trainerveteran.

Mit einer ganz offenbar gegen die deutsche Mannschaft gerichteten Spitze hat FIFA-Berater Arsène Wenger für Wirbel gesorgt. Der Chef der Technischen Studiengruppe des Fußball-Weltverbandes sagte am Sonntag, bei der WM in Katar seien die Teams schon zum Auftakt erfolgreich gewesen, die „nicht auf politische Demonstrationen fokussiert“ gewesen wären.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte schon kurz nach dem Vorrunden-Aus der Mannschaft bestritten, dass die Debatte um die Binde eine Ursache war. „Aber glauben Sie wirklich, dass nach drei Spielen, die auf dem Platz stattgefunden haben, dass diese "One Love"-Binde eine so große Rolle gespielt hat“, sagte Bierhoff in der ARD. Das Thema werde in der sportlichen Analyse des Scheiterns keine Rolle spielen, auch wenn „die Sache nicht so gelaufen ist“.