Fußball-WM in Katar : Wenn der US-Präsident anruft: „Schockt sie alle“

Fußball-WM in Katar

„Doha Gregg Berhalter schaute auf sein Smartphone und kündigte „Showtime“ an. „Seid ihr bereit?“, fragte der Trainer der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft in die Runde. „Da steht POTUS“, sagte er mit Blick auf den ankommenden Anruf.

Und POTUS steht für: President of the United States.

Also war US-Präsident Joe Biden in der Leitung. „Coach, bring mich, ich bin bereit zu spielen“, eröffnete der 80 Jahre alte Biden bestens gelaunt das Gespräch. Damit es alle hören konnten, hatte Berhalter auf laut gestellt. Was auch dazu führte, dass Bidens Einsatzwunsch erstmal für große Erheiterung unter Spielern und Trainern sorgte.