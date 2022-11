Fußball-WM : „Wir glauben an uns“: Saudi-Arabien will ins Achtelfinale

„Wir glauben an uns“: Saudi-Arabien will ins Achtelfinale

Doha Außenseiter Saudi-Arabien hofft nach dem 2:1-Sensationssieg gegen Argentinien auch gegen Polen auf einen Coup.

Der Erfolg in dem Auftaktspiel habe dem Team Selbstvertrauen gegeben, sagte Stürmer Saleh Alshehri einen Tag vor dem zweiten Vorrundenspiel gegen Polen am Samstag (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV). „Wir glauben an uns. Ich glaube, wir können uns für die nächste Runde qualifizieren.“ Coach Hervé Renard warnte jedoch zugleich vor Übermut: „Wir wissen, wo wir herkommen. Wir müssen bescheiden bleiben.“ Polen habe viele gute Spieler, die für große Clubs in Europa spielten.