ZDF-Kommentator : „Absolute Legende“: Béla Réthy vor letztem Einsatz

Doha Mit dem WM-Halbfinale am heutigen Mittwoch zwischen Frankreich und Marokko wird Béla Réthy sein letztes Fußballspiel kommentieren.

Co-Kommentator Sandro Wagner hält ZDF-Mann Béla Réthy vor dessen letztem Einsatz am Mikrofon für einen der Größten seines Fachs. Der Ex-Nationalspieler wird beim WM-Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) zwischen Frankreich und Marokko neben Réthy sitzen, wenn dieser sein letztes Fußballspiel kommentiert.

„Béla Réthy ist eine absolute Legende. Ich bin mit seiner Stimme groß geworden, und ich weiß gar nicht mehr, wie viele große Spiele ich geschaut habe, in denen er der Kommentator war“, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur in Doha. „Er ist ein überragender Typ, nicht nur am Mikrofon.“ Réthy war seit 1986 bei allen Fußball-Weltmeisterschaften für das ZDF im Einsatz und seit 1994 als Live-Reporter bei allen großen Turnieren.