Japanischer Fußballer aus Siegburg stellt sein Nationalteam vor : Was Japan auszeichnet

Was Japan auszeichnet

Für Siegburg am Ball: Der Japaner Kaito Asano (r.). Foto: Wolfgang Henry

Siegburg Kaum einer könnte geeigneter sein, die Stärken und Schwächen des deutschen WM-Auftaktgegners Japan zu benennen, als Kaito Asano, der Bruder des japanischen Nationalspielers Takuma Asano. Kaito, der beim Siegburger SV 04 in der Mittelrheinliga spielt, stellt „seine“ Nationalmannschaft vor.

Wer könnte besser prädestiniert sein, die Stärken und Schwächen, Erwartungen und Zielsetzungen des ersten Vorrundengegners der deutschen Nationalmannschaft einzuordnen, als Kaito Asano vom Fußball-Mittelrheinligisten Siegburger SV 04? Schließlich wurde Kaitos Bruder, der 28-jährige Takuma Asano, Flügelstürmer des Bundesligisten VfL Bochum, von Nippon-Coach Hajime Moriyasu (54), seit 2018 im Amt, in den WM-Kader der japanischen Nationalelf berufen.

„Wir haben natürlich eine sehr schwere Gruppe mit Deutschland, Spanien und Costa Rica zugelost bekommen, doch wir können eine Überraschung schaffen“, sagt Asano zuversichtlich. „Power und Speed, Kraft und Schnelligkeit“, so beschreibt er die wesentlichen Stärken der japanischen Elf.

Rund um Torwart Daniel Schmidt, den Mannschaftskollegen des ehemaligen Alfterer Spielers Mory Konate beim belgischen Erstligisten VV Sint-Truiden, bewertet er die Defensive als solide. Die Stärken des Auftaktgegners der Elf von Hansi Flick sieht Asano, der ein 4-2-3-1-System erwartet, in Japans Offensive. Im Mittelfeld wird wohl Kaoru Mitona vom Tabellensiebten der Premier League, Brighton & Hove Albion, die Fäden ziehen, um die schnellen und wendigen Stürmer in Szene zu setzen. „Mitona ist für mich derzeit Japans bester Spieler“, schwärmt Kaito Asano. Der 20-Jährige hofft zudem, dass sein Bruder Takuma nach langwieriger Verletzung rechtzeitig fit wird, um sich einen Platz in der Moriyasu-Elf zu erobern.