Fußball-WM : ZDF-Frau Neumann fordert „wirkliche Veränderung“ im Fußball

Doha Das FIFA-Verbot der One-Love-Binde schlägt weiter Wellen. Es gibt aber auch Kritik an den Verbänden für die schlechte Planung der Aktion. ZDF-Kommentatorin Neumann fordert gravierende Änderungen.

ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann hat gravierende Umwälzungen in den Strukturen des Weltfußballs gefordert. „Es muss irgendwann über die One-Love-Binde und die Worte hinausgehen. Es braucht wirkliche Veränderung und Menschen mit Haltung und Idealen, die dem Fußball wieder Glaubwürdigkeit verleihen“, sagte Neumann in einer digitalen Diskussionsrunde der Plattform „Fußball kann mehr“.

Neumann (58) hatte am Montag die Partie USA gegen Wales mit einer Regenbogen-Armbinde am rechten Arm und einem schwarzen T-Shirt, auf dem ein Herz in den Regenbogenfarben abgebildet war, kommentiert. Damit hatte sie ein Zeichen für Vielfalt gesetzt, nachdem der Weltverband FIFA mehreren europäischen Nationen, darunter Deutschland, das Tragen der „One-Love-Binde“ unter der Androhung von Sanktionen untersagt hatte. „Ich bin mit dem T-Shirt offen rumgelaufen und bin nicht aufgehalten worden. Das ist erst am nächsten Tag Kolleginnen und Kollegen passiert“, berichtete Neumann über ihre viel beachtete Aktion.