Trauer um Moderator des Aktuellen Sportstudios : Wolf-Dieter Poschmann ist gestorben

Mainz Der Sportmoderator Wolf-Dieter Poschmann ist tot. Das teilte das ZDF mit. Poschmann, der auch als Kolumnist für den General-Anzeiger schrieb, wurde 70 Jahre alt.

Der Sportmoderator Wolf-Dieter Poschmann ist am vergangenen Freitag im Alter von 70 Jahren in Mainz nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Das teilte das ZDF am Montag mit. Poschmann moderierte von 1994 bis 2011 das Aktuelle Sportstudio im ZDF. Außerdem war er Kolumnist beim General-Anzeiger und moderierte die Gala zur GA-Sportler-des-Jahres-Wahl.