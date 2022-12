Sportpolitik : Ziel- und Wendepunkt Bewegungsgipfel: Mehr Sport für alle

Das Logo des «Deutschen Olympischen Sportbundes» (DOSB) an dessen Hauptsitz in Frankfurt/Main. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Vom Bewegungsgipfel in Berlin soll ein Signal des Aufbruchs ausgehen. Die Deutschen sollen zu mehr Sport und körperlicher Aktivität gebracht werden.

Der Bewegungsgipfel am Dienstag (10.00 Uhr) in Berlin ist der Beginn einer gemeinsamen Anstrengung von Bundesministerien und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Ziel dieser Initiative ist, dem weitverbreiteten Bewegungs- und Sportmangel bei Jung und Alt in Deutschland entgegenzuwirken.