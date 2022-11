Weltcup in Kontiolahti : Zobel: Wollen neue erfolgreiche Biathlon-Generation sein

Weltcup in Kontiolahti

Setzte mit Rang drei im Einzel von Kontiolahti gleich ein starkes Zeichen: David Zobel in Aktion. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Kontiolahti David Zobel hat die WM-Norm geknackt und das gleich im ersten Rennen. Rang drei im Einzel soll nicht das letzte Podium gewesen sein. Sein Ziel hat er klar im Fokus: Die Heim-WM in Oberhof.

Als Motivation schaut sich Biathlet David Zobel schon mal alte Rennen von Erik Lesser an. So mehrfach den WM-Verfolgungssieg Lessers 2015 in Kontiolahti. „Das sind Geschichten, die einen pushen und zeigen, dass es möglich ist“, sagte Zobel, der mit Rang drei im Einzel von Kontiolahti gleich ein starkes Zeichen setzte und im ersten Saisonrennen sein erstes Weltcup-Podium holte.