Kommentar : Zverev hat die Reifeprüfung bestanden

Von GA-Redakteur Simon Bartsch Foto: dpa/Seth Wenig

Bonn Alexander Zverev hat im Viertelfinale der US Open eine beeindruckende Leistung abgerufen. Gar nicht so sehr, was die sportliche Qualität angeht, findet GA-Redakteur Simon Bartsch. Jetzt ist bei ihm noch viel mehr möglich.

Es ist noch gar nicht so lange her, da musste man wieder einmal über Alexander Zverev den Kopf schütteln. Die deutsche Nummer eins fiel Ende Juni auf einer Party in Monaco auf. Singend, tanzend – weit entfernt von jeglichen Hygienekonzepten und AHA-Regeln. Und das nur wenige Tage nach dem Abbruch der berüchtigten von Novak Djokovic initiierten Adria-Tour und einer von Zverev selbst verordneten Covid-Quarantäne.

Kritiker fühlten sich bestätigt, die in Zverev den jähzornigen, komplizierten, beratungsresistenten kleinen Jungen sehen. Jetzt, keine zehn Wochen später schreibt Zverev erneut Schlagzeilen. Positive. Ausgerechnet bei dem aus den Fugen geratenen Chaos-Turnier in Flushing Maedows hat Zverev das Halbfinale erreicht. Der letzte Deutsche in der Vorschlussrunde war vor einem Vierteljahrhundert Boris Becker.

Zverevs Leistung in der Runde der letzten acht war beeindruckend. Und damit ist nicht die sportliche Qualität gemeint. Die Qualität, über die der 23-Jährige zweifelsohne verfügt, sie aber im Spiel gegen den Kroaten Borna Coric nie wirklich abrufen konnte. Alexander Zverev ist eins der größten Talente des deutschen Tennissports. Seit Jahren wartet man bei ihm auf den ganz großen Wurf.

Der erfolgshungrige Wahl-Hamburger stand sich in den vergangenen Jahren stets selbst im Weg. Er war jähzornig, aufbrausend, ließ sich von den kleinsten Störgeräuschen aus dem Konzept bringen. Sein Verhalten hat ihn viel gekostet. Nicht nur verlorene Matchs, sondern auch in seinem Ansehen. Gegen Coric war von dieser Attitüde plötzlich nichts mehr zu sehen. Zverev ließ sich weder von dem gefühlt minütlichen T-Shirt-Tausch des Kroaten noch von den teils krassen Fehlentscheidungen der Stuhlrichterin aus der Ruhe bringen. Wie bei den ganz großen Stars perlten Provokationen an Zverev ab.