Rheinbacher Weihnachtsmarkt Stimmungsvolle Atmosphäre im Lichterglanz

Noch am heutigen Samstag, 16. Dezember, und am morgigen Sonntag, 17. Dezember kann man bei den mehr als 60 Ausstellenden in den meist einheitlichen Markthütten außergewöhnliche Geschenke für seine Lieben oder sich selbst aus dem attraktiven Angebot von Kunsthandwerk, Schönem, Dekorativem, Weihnachtlichem und Nützlichen auswählen. Die Augen der Kinder werden besonders leuchten beim Anblick der Karussells und der Eisenbahn auf Schienen. Kitas, Schulen, Chöre und verschiedene Gruppen werden zudem bei Vorführungen mit Liedern und Geschichten die vorweihnachtliche Stimmung unterstreichen. Rundum also die beste Gelegenheit, mit Familie, Freunden oder Bekannten in den Lounge-Ecken Glühwein, Punsch, frische Waffeln, Crêpes oder deftige Spezialitäten und eine wundervolle Auszeit zu genießen.