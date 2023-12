Gewinnspiel des General-Anzeigers zu Weihnachten - Exklusiv für Kunden Foto: GA

Das GA-Feiertags-Gewinnspiel

Vom 24. Dezember 2023 bis zum 2. Januar 2024 haben GA+Kunden die Möglichkeit, an unserem großen Feiertags-Gewinnspiel mit 20 ausgewählten Preisen teilzunehmen. Es gibt eine Vielzahl an attraktiven Preisen zu gewinnen, darunter eine Reise in die Toskana oder erholsame Ferien auf dem Boot. Zudem werden Karten für den KunstRasen 2024 oder den Europa-Park verlost. Bis zum 2. Januar werden jeden Tag zwei neue Preise veröffentlicht.

Mit dem Gewinnspiel möchten wir Ihnen "Danke" sagen. Klicken Sie auf den Link im Gewinnspiel-Artikel und beantworten Sie die Quiz-Frage, um im Lostopf zu landen. Alle teilnehmenden Personen, die zum Zeitpunkt der Auslosung GA+-Kunden sind und die Quizfrage richtig beantworten, haben die Chance auf einen Gewinn.