Lesermeinung zum General-Anzeiger im neuen Design : Viel Lob für die neue Optik

Die Kollegen aus dem Newsroom sind für die Leserinnen und Leser im Einsatz. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Titelkopf nach 133 Jahren in Blau: Viele Leserinnen und Leser meldeten sich mit Anmerkungen zum General-Anzeiger.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Viele Menschen haben uns zu den Veränderungen im Erscheinungsbild des GA geschrieben, haben angerufen oder auf unseren digitalen Plattformen ihre Meinung gesagt. Wir bedanken uns herzlich für die vielen freundlichen und konstruktiven Gedanken zu unserer Arbeit und zu Möglichkeiten, besser zu werden. Wir durften spüren, dass wir in vielen Haushalten quasi zur Familie gehören und das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Das freut uns sehr und ist gleichzeitig Ansporn, dass es so bleibt.

Mancher fand zwar, die Veränderungen seien nicht der Rede wert. Aber für die neuen „angenehm dezenten“ Farben und die aufgefrischte Optik gab es viel Lob. „Mein erster Eindruck heute Morgen war toll“, schrieb uns ein Leser. Eine Leserin merkte an, die Farben seien doch in den 1950er Jahren schon einmal populär gewesen und daher vielleicht gar nicht so modern. Einigkeit auch bei der Typografie: „Fraktur muss bleiben, sonst fehlt mir etwas“, schrieb uns eine Leserin.

In den allermeisten Anmerkungen sagten uns die Leser, dass es ihnen vor allem auf den Inhalt ankommt, auf fundierte Berichte aus dem lokalen Geschehen. Das sehen wir genauso und der Plan der Redaktion ist ganz klar: Es bleibt bei den gewohnten Maßstäben.

Daneben gab es viele verschiedene Anregungen und Gedanken zu unserem redaktionellen Angebot. Viele Menschen wünschten sich mehr Nachrichten aus ihrem unmittelbaren Umfeld. Beim Sport bemängelten einige Leser ein Übergewicht von Fußball und Basketball, oder es fehlten bestimmte Tabellen, Querverweise, Informationen zu Autoren oder Experten. Die Redaktion prüft, was sie im Einzelfall tun kann, um die Wünsche zu erfüllen.

Ein Dauerbrenner bleibt das Thema Sprache. Sie ist manchen zu modern, anderen fallen zu viele Fehler auf. Diese Frage nimmt die Redaktion sehr ernst. Alle Texte werden jeden Tag von Korrektoren intensiv Korrektur gelesen. Vorher beschäftigen sich der Autor und zwei weitere Kollegen mit dem Text. Aber wenn es schnell gehen muss, rutschen doch immer wieder Fehler durch. Lange Erfahrung und der Blick in alte Zeitungen zeigen, dass es die fehlerfreie Zeitung wohl nie geben wird – was wir bedauern. Das ist keine Entschuldigung, sondern eine Herausforderung: Es bleibt eine Daueraufgabe, das Niveau zu verbessern.

Häufig begegnete uns die Frage, ob wir jetzt auf diesen neuen Farben Texte drucken wollten? Das ist natürlich nicht geplant. Die neuen Farben sind bei der Werbung im Einsatz und dienen als Signale. Wir wissen, dass im redaktionellen Teil eine feine weiße Schrift auf blauem oder rotem Grund nicht gut zu erkennen ist. Das wollen wir bei künftigen Gestaltungen besser berücksichtigen.

Lesbarkeit war auch ein Thema rund um die Qualität des Papiers, das einigen Lesern als zu dünn und zu grau erschien. Die Erklärung dafür ist einfach: Die Druckerei muss derzeit auf Papier zurückgreifen, das gerade auf dem Markt ist. Die Produktionskapazitäten in Europa sind knapper als früher und die Preise haben sich binnen Jahresfrist verdoppelt und phasenweise sogar verdreifacht. Diesen Wunsch haben wir notiert. Mag sein, die Lage ändert sich wieder.

Mancher stört sich an der Werbung in der Zeitung. Letztlich ist es aber Werbung, die unabhängigen Journalismus ermöglicht, der Demokratie und dem Gemeinwesen dient. Die freie Presse wird nicht durch Gebühren finanziert, sondern steht wesentlich auf zwei wirtschaftlichen Beinen: Den Vertriebserlösen und den Werbeeinnahmen. Das macht die Zeitungen unabhängig von Einflüssen. Nur unabhängige Redaktionen können die grundgesetzlich verbriefte Pressefreiheit garantieren. Ohne Werbung müssten Zeitungen deutlich teurer sein, als sie es heute sind. Die meisten Leser finden Anzeigen eher nützlich. Studien sagen, dass sie gerne gelesen und genutzt werden. Sie gehören – der Name General-Anzeiger verrät es – zum Grundbestand unseres Verlages von Anfang an. In historischer Zeit sogar flächendeckend auf der Seite 1 der Zeitung.

Bleibt am Ende der spezielle Wunsch einer ganzen Reihe von Lesern. Mit der Veränderung des Titelkopfes verschwand der kleine Börsenkasten von der Seite 1. Die nötige Information findet sich zwar auch auf der Börsenseite im Innenteil. Doch viele Leser wollten auch in Zukunft nicht auf die kurze schnelle Information verzichten. Das können wir gut verstehen. Der Börsenkasten kehrt also heute auf die Seite 1 zurück.