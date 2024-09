Doping-Berufung abgewiesen Urteil: Biathlon-Staffel vor nachträglichem Olympia-Gold

Am 22. Februar 2014 hatten sich die deutschen Skijäger in einem packenden Staffelrennen in Sotschi den Russen nur um 3,5 Sekunden geschlagen geben müssen, als Schempp im Schlussspurt gegen Anton Schipulin knapp den Kürzeren zog. „Diese emotionale Achterbahnfahrt wie damals werden wir jetzt nicht mehr so erleben. Aber wenn man Olympia-Gold in einer sportlichen Vita zu stehen hat, ist das ein Kindheitstraum“, sagte Schempp der dpa und Erik Lesser ergänzte: „Es ist anscheinend so, dass eine Mannschaft nicht legal unterwegs war, und dann finde ich es nur fair, dass man auch noch zehn Jahre später eine gute Entscheidung trifft.“