Bahn- und Straßenverkehr Das sind die größten Baustellen in Bonn und der Region

Von März bis Juni 2025 gibt es an insgesamt 16 Wochenenden Totalsperrungen zwischen Bonn und Remagen. An diesen Tagen arbeitet die Deutsche Bahn an dem Elektronischen Stellwerk in Bad Godesberg. Die Bahnen der Linien RE5, RB26 und RB30 zwischen Bonn und Remagen sowie die RB48 zwischen Köln und Bonn-Mehlem fallen dann aus. Zwischen April und Juni ist die Streckensperrung montags bis freitags eingleisig geplant.