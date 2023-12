Bauarbeiten auf der A1 Leverkusener Autobahnbrücke bleibt länger gesperrt als geplant

Wegen der Bauarbeiten an der Rheinbrücke ist zusätzlich auch die A59 zwischen dem Autobahndreieck Monheim-Süd und der Zufahrt an der Leverkusener Rheinallee ab dem 19. Januar in beide Richtungen nicht befahrbar. Dieser Abschnitt bleibt auch während des gesamten Zeitraums, also ebenfalls bis zum 4. Februar, gesperrt, so die Autobahn GmbH weiter.