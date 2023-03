Tests, Timing, Tipps : 7 wichtige Punkte für den Kauf von neuen Autoreifen

Berlin Sie sollen den Spritverbrauch positiv beeinflussen, idealerweise auch den Fahrkomfort und uns sicher von A nach B bringen: Reifen. Doch welche sind die richtigen und worauf beim Kauf achten? Ein Überblick.

Hohe Qualität hat ihren Preis? Bei Autoreifen ist das so eine Sache. Damit der Reifen zum jeweiligen Auto passt, kommt es auf verschiedene Faktoren an. Und die Preise können stark variieren - je nach Material und Hersteller.

1. Wann ist der beste Zeitpunkt, um Autoreifen zu kaufen?

Hochwertige Reifen halten oft länger, unter Umständen sogar doppelt so lange, so Mühlich.

Käufer können Qualität also nicht allein am Preis festmachen. Testergebnisse können eine erste Orientierung geben.

3. Ist der Testsieger automatisch am besten für mich?

Es lohnt sich, Testberichte zu lesen. „Dabei sollten Autofahrer darauf achten, was ihnen persönlich wichtig ist“, sagt Mühlich. Fragen Sie sich, in welchen Bereichen der Reifen gut sein muss.

4. Darum sollten Sie neue reifen eher nicht online kaufen

5. Lohnt es sich, Räder oder Reifen gebraucht zu kaufen?

Wichtig : Die Felgen müssen zum Wagen passen und untereinander abgestimmt sein. Also am besten immer einen kompletten Satz kaufen. Die genaue Felgen-Bezeichnung muss in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.

6. Warum lohnt es sich, auf das Herstellungsdatum zu achten?

7. Lohnt es sich, runderneuerte Reifen zu kaufen?

Solche neuwertigen Reifen fertigen spezialisierte Firmen aus Gebrauchtreifen an. Dafür kaufen sie alte Reifen auf und tragen auf den Unterbau, der sogenannten Karkasse, eine neue Laufflächenmischung auf, so der ADAC.

Sie sind vor allem attraktiv für umweltbewusste Käufer: „Insgesamt fallen pro Jahr über 570 000 Tonnen an Altreifen an. Runderneuerte Reifen sind also ein direkter Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung“, so Michael Schwämmlein vom BRV.