Tests, Timing, Tipps : 7 wichtige Punkte für den Kauf von Winterreifen

Berlin Hervorragende Fahreigenschaften bei kalten Temperaturen - damit überzeugen Winterreifen. In diesem Überblick finden Sie Testsieger, wichtige Kauf-Kriterien und ein paar Fallstricke.

Hohe Qualität hat ihren Preis? Bei Autoreifen ist das so eine Sache. Damit der Reifen zum jeweiligen Auto passt, kommt es auf verschiedene Faktoren an. Und die Preise können stark variieren - je nach Material und Hersteller.

Sie wollen die besten und günstigsten Reifen für Ihr Fahrzeug finden? Der folgende Überblick zeigt, was Sie über Preise, Tests und Qualität wissen müssen.

1. Wann ist der beste Zeitpunkt, um Autoreifen zu kaufen?

Hochwertige Reifen halten oft länger, unter Umständen sogar doppelt so lange, so Mühlich. „Günstige Reifen sind aber nicht immer automatisch qualitativ schlechter - das war vor einigen Jahren noch anders“, erklärt er. Mittlerweile seien die günstigen Modelle besser geworden.

Käufer können Qualität also nicht allein am Preis festmachen. Testergebnisse können eine erste Orientierung geben.

3. Ist der Testsieger automatisch am besten für mich?

Es lohnt sich Testberichte zu lesen. „Dabei sollten Autofahrer darauf achten, was ihnen persönlich wichtig ist“, sagt Mühlich. Fragen Sie sich, in welchen Bereichen der Reifen gut sein muss.

„Es bringt ja nichts, wenn der Reifen perfekt auf Schnee abgestimmt ist, sie aber nie in verschneiten Regionen unterwegs sind“, gibt Mühlich zu bedenken. Dann sollten Sie beispielsweise eher auf eine gute Haftung beim Bremsweg achten.

Ob Sommer-, Winter- oder Ganzjahresreifen: Regelmäßig testen ADAC, ACE und Fachmagazine wie „auto motor und sport“ (AMS), „Auto Bild“ und „Auto Zeitung“ Reifen in unterschiedlichen Größen.

Aber: In der Regel lohnt es sich trotzdem nicht, Reifen online zu kaufen. „Denn häufig kommen dann noch Versandkosten dazu oder sind im Angebot bereits einkalkuliert“, sagt ACE-Experte Mühlich.

Cleverer Tipp: „Es kann natürlich ganz anders aussehen, wenn ein Händler einen Onlineshop hat und dann die Reifen zum Montieren versandkostenfrei in die Filiale schickt“, sagt Mühlich.

5. Lohnt es sich Räder oder Reifen gebraucht zu kaufen?

Wer Kompletträder - also Reifen und Felgen - gebraucht von einer Privatperson kauft, sollte diese unbedingt von einer Werkstatt prüfen lassen.

Wichtig: Die Felgen müssen zum Wagen passen und untereinander abgestimmt sein. Also am besten immer einen kompletten Satz kaufen. Die genaue Felgen-Bezeichnung muss in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.