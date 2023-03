Statistisches Bundesamt : Ältere hatten 2021 seltener Verkehrsunfälle als Jüngere

Wiesbaden Sehkraft und Reaktionszeit lassen im Alter nach. Sind Senioren daher im Verkehr besonders gefährdet? Die Statistik scheint dem zu widersprechen. Jedoch lohnt es, sich die Zahlen genauer anzuschauen.

Ältere Menschen waren im Jahr 2021 - gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung - seltener in Verkehrsunfälle verstrickt als jüngere.