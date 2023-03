Auf einen Blick : An diesen 10 Symbolen erkennen Sie sichere Reifen

An diesen 10 Symbolen erkennen Sie sichere Reifen

Berlin Sicherheit und Komfort liegen Ihnen beim Autofahren am Herzen? Dann werfen Sie einen Blick auf Ihre Autoreifen - und diese Übersicht. Danach wissen Sie, woran Sie sichere und passende Reifen erkennen.

1. Wofür steht die oval umrundete Nummer am Autoreifen?

Das ist die sogenannte DOT-Nummer. DOT steht für Department of Transportation, die amerikanische Zulassungsbehörde. Die Prägung finden Sie in der Regel an der Reifenflanke.