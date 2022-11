Auf einen Blick : An diesen 10 Symbolen erkennen Sie sichere Winterreifen

Berlin Sicherheit und Komfort liegen Ihnen beim Autofahren am Herzen? Dann werfen Sie einen Blick auf Ihre Autoreifen - und diese Übersicht. Danach wissen Sie, woran Sie sichere und passende Reifen erkennen.

1. Wofür steht die oval umrundete Nummer am Autoreifen?

Das ist die sogenannte DOT-Nummer . DOT steht für Department of Transportation, die amerikanische Zulassungsbehörde. Die Prägung finden Sie in der Regel an der Reifenflanke.

2. Was bedeutet die Reifen-Kennzeichnung 205/55 R16 98 H?

4. Was bedeutet das „E“ am Autoreifen?

5. Wie unterscheiden sich die Profile der Reifenarten?

7. Wo finde ich den Verschleißanzeiger am Autoreifen?

Viele Reifenhersteller bauen Verschleißanzeiger ein - auf Englisch „Treadwear Indicator“. Meist steht an sechs Stellen am Rand des Reifenschulterbereichs die Abkürzung „TWI“ oder ein Logo des Reifenherstellers, erklärt der ADAC.

8. Welches Zeichen steht für Notrad?

Ein Notrad erkennen Sie an dem Buchstaben „T“. Dieser Hinweis steht vor den Angaben zur Reifenbreite. Das „T“ meint „Temporary use only“ - also keine dauerhafte Nutzung. Zudem ist ein Notrad deutlich schmaler als ein gängiges Rad. Es spart also Platz.