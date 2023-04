Verkehrsprognose Wann und wo Reisende während der Osterferien mit Staus rechnen müssen

Die Verkehrszentrale Leverkusen der Autobahn GmbH rechnet schon am Freitag, den 31. März, ab etwa 15 Uhr mit erhöhtem Verkehrsaufkommen, das voraussichtlich bis in die Abendstunden gegen 19 Uhr andauern wird. Am Samstag, den 1. April, wird es der Prognose zufolge ab dem Vormittag voll auf den Autobahnen. Der Höhepunkt des Reiseverkehrs wird für den Nachmittag am Gründonnerstag, den 6. April, erwartet. Außerdem müssen Reisende am Ostermontag, den 10. April, ab den Mittagsstunden mit einem verstärkten Rückreiseverkehr rechnen.