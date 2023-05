Verkehr rund um Christi Himmelfahrt Auf den Straßen im Rheinland drohen heute lange Staus

Der an diesem Donnerstag anstehende Feiertag Christi Himmelfahrt bietet für viele eine willkommene Gelegenheit, einen Kurzurlaub an der deutschen Küste oder in den Niederlanden einzulegen, bringt auch eine Vielzahl an potenziellen Staus mit sich. Durch den Feiertag werden sich viele Menschen am Freitag freinehmen. Wenn diese Urlauber auf reguläre Berufspendler treffen, brauchen alle Betroffenen vor allem Geduld und gute Nerven.