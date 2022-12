Reisezeit : Bahn startet ohne größere Probleme in den Weihnachtsverkehr

Auf in die Feiertage. Zahlreiche Fahrgäste warten an einem Bahnsteig im Hamburger Hauptbahnhof. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Berlin Kurz vor dem Fest sind besonders viele Menschen mit der Deutschen Bahn unterwegs. Das oft unpünktlich. Hoffnung macht allerdings eine Meldung des Konzerns: Bisher läuft der Start in die Weihnachtsreisezeit überwiegend problemlos.

Der Start in den Weihnachts-Reiseverkehr verläuft aus Sicht der Deutschen Bahn bislang „weitgehend reibungslos“. Alleine an den zwei reisestarken Tagen 22. und 23. Dezember seien zusammen mehr als eine Million Fahrgäste in den Zügen unterwegs, teilte der Konzern am Freitag mit.