Baustellen in Bonn und der Region Tunnel der Linie 66 in Oberdollendorf ist für rund zwei Wochen gesperrt

Auf der A555 kommt es in den Nächten von Dienstag, 11. April, bis Freitag, 14. April, zu Sperrungen der Anschlussstelle Bornheim, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist an der Anschlussstelle Bornheim zwischen 19 und 5 Uhr keine Auf- und Abfahrt in Richtung Köln möglich. In der Nacht von Mittwoch, 12. April, auf Donnerstag, 13. April, ist die Anschlussstelle Bornheim zwischen 19 und 5 Uhr in beide Fahrtrichtungen für Auf- und Abfahrten gesperrt. In der Nacht von Freitag, 14. April, auf Samstag, 15. April, zwischen 19 und 5 Uhr ist an der Anschlussstelle Bornheim keine Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Bonn möglich. Der Verkehr wird über das Autobahnkreuz Bonn-Nord sowie die Anschlussstelle Wesseling umgeleitet, die Umleitungen sind mit rotem Punkt ausgeschildert.