Baustellen in Bonn und der Region Verkehrseinschränkungen auf der A560 im Kreuz Bonn/Siegburg

Am Dienstag, 7. November, voraussichtlich zwischen 8 und 15 Uhr, wird die Gegenrichtung, als das Verbindungsstück der A3 zur A560 aus Richtung Köln kommend in Richtung Hennef gesperrt sein. Ab der Anschlussstelle Niederpleis ist eine Umleitung mit einem roten Punkt ausgeschildert. Am Mittwoch, 8. November, voraussichtlich zwischen 8 und 15 Uhr, wird am Autobahnkreuz Bonn/Sieburg die A560 in Fahrtrichtung Hennef auf eine Spur verengt. Am Donnerstag, 9. November, voraussichtlich zwischen 9 und 16 Uhr, wird am Autobahnkreuz Bonn/Sieburg die A560 in Fahrtrichtung Bonn auf eine Spur verengt.