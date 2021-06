Verkehrsstörungen in Bonn und der Region : Diese Baustellen sorgen für Einschränkungen im Verkehr

Zur Sanierung wird die A3 vom 11. bis zum 14. Juni gesperrt. Foto: dpa/Jan Woitas

Service Bonn Ob auf den Autobahnen um Bonn, der A3, A562, A555 oder A59, im innerstädtischen Autoverkehr oder bei der Bahn - in und um Bonn wird viel gebaut, und das hat auch Behinderungen, Staus und Verspätungen zur Folge. Wir geben einen Überblick über aktuelle Bauarbeiten und Sperrungen.

Umgestaltung der Lingsgasse in Lengsdorf

Das Tiefbauamt der Bundesstadt Bonn gestaltet ab Montag, 5. Juli, die Lingsgasse in Lengsdorf im Stadtbezirk Hardtberg um. Durch die Arbeiten wird es in der Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen, wie die Stadt Bonn mitteilte. Für die Dauer der Sommerferien werde die Lingsgasse vollgesperrt. Außerhalb der Ferien sollen die Tiefbauarbeiten unter halbseitiger Sperrung erfolgen. Der Verkehr werde dann mit einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein.

Bei den Bauarbeiten wird der Stadt zufolge die Verkehrsfläche auf 11,5 Meter verbreitert. Die Fahrbahn wird eine Breite von 6,5 Meter bekommen und der neue südliche Gehweg 2,5 Meter breit sein. Der nördliche Gehweg mit rund 2,5 Metern Breite bleibt bestehen. Dabei wird Asphaltdeckschicht der Fahrbahn erneuert, die Fußgängerüberwege werden verlegt und mit taktilen Leitelementen versehen, um eine barrierefreie Nutzung zu ermöglichen. Beide Bushaltestellen werden im Zuge der Baumaßnahme barrierefrei ausgebaut, wie es hieß.

Bauarbeiten an der Haltestelle „Bonn West“ in Richtung Bonn Hauptbahnhof

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Ab Montag, 5. Juli, 9 Uhr, bis Samstag, 14. August, 18 Uhr, werden an der Stadtbahnhaltestelle „Bonn West“ Oberflächensanierungsarbeiten durchgeführt. Zunächst bis zum 26. Juli, 9 Uhr, wird die Unterführung und der Bahnsteig in Fahrtrichtung Bonn gesperrt, wie die Stadtwerke Bus und Bahn (SWB) mitteilte. Im Anschluss werde bis 14. August der Bahnsteig und Zugang in Fahrtrichtung Köln gesperrt.

Die SWB weisen darauf hin, dass Fahrgäste während der Bauarbeiten die Haltestellen „Probsthof Nord“, „Brühler Straße“ oder „Bonn Hauptbahnhof“ sowie die Linienbusse mit ihren Haltestellen auf der Bornheimer Straße nutzen können.

Bahnersatzverkehr im Bereich der Hausdorffstraße

Von Montag, 5. Juli, um 3.30 Uhr, bis Montag, 12. Juli, um 3.30 Uhr, fahren die Linien 61 und 62 im Bereich der Hausdorffstraße nicht. Der Grund sind Asphaltsanierungsarbeiten. Dies teilten die Stadtwerke mit. Die SWB Bus und Bahn setzt ersatzweise Busse zwischen den Haltestellen „Haus der Jugend“ beziehungsweise „Rittershausstraße“ sowie der Endhaltestelle „Quiriniusplatz“ ein. Die Fahrzeuge sind als „Linie 61“ gekennzeichnet.

Die Haltestelle „Haus der Jugend“ kann laut Meldung von den Shuttlebussen nur in die Fahrtrichtung Bonn bedient werden. In die Fahrtrichtung Quirinusplatz werden Fahrgäste wiederum gebeten, die Haltestelle „Rittershausstraße“ zu nutzen.

Vorrübergehende Sperrung der Poppelsdorfer Allee

Von Dienstag, 6. Juli, bis Donnerstag, 15. Juli, repariert das Tiefbauamt der Stadt Bonn einen kaputten Kanal in der Poppelsdorfer Allee zwischen der Baumschulallee und der Meckenheimer Allee. Im Rahmen der Arbeiten wird die Straße vorrübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Umleitung soll ausgeschildert sein, Anliegerinnen und Anlieger sollen aber trotzdem bis zur Arbeitsstelle vorfahren können.

Kanalbau in Königswinterer Straße

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn beginnt am Montag, 7. Juni 2021, mit der Kanalerneuerung in der Stichstraße der Königswinterer Straße zwischen dem Ernst-Kalkuhl-Gymnasium und der Hausnummer 552. Während der Arbeiten herrscht in der Stichstraße Parkverbot. Die Tiefgarage ist weiterhin zugänglich, zudem dürfen Einsatzfahrzeuge die Straße benutzen.

Die Kanalbauarbeiten werden voraussichtlich im Juli 2021 fertiggestellt sein. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich der Bauablauf bzw. die Baufertigstellung zum Beispiel durch unvorhersehbare Bedingungen im Untergrund oder schlechtes Wetter verzögern.

Kanalsanierungen in Bonn-Nord und Endenich

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn beginnt am Montag, 7. Juni 2021, mit der Kanalsanierungm Welrichsweg von Hausnummer 4 bis Am Wichelshof in Bonn Nord ) und in der Malusiusstraße von Hausnummer 1 bis 11 in Endenich. Bei den beiden Maßnahmen werden in geschlossener Bauweise ein so genannter Schlauchliner in den vorhandenen Kanal eingezogen und sollen bis Anfang Juli 2021 abgeschlossen sein. Durch die Bauarbeiten kommt es im Bereich der betroffenen Straßenabschnitte zu Beeinträchtigungen. Der Verkehr kann jedoch weiterhin an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt werden.

Kanalsanierung in der Thomastraße in den Sommerferien

Ab Montag, 5. Juli, führt die Stadt Bonn Kanalsanierungsarbeiten in der Thomastraße in der Bonner Innenstadt durch. Die Stadt Bonn teilte mit, dass es durch die Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. Dabei ist die Thomastraße im Baustellenbereich nur wechselseitig befahrbar. Zudem ist die Zufahrt in die Ellerstraße von der Thomastraße aus für den Zeitraum der Arbeiten gesperrt. Die Zufahrt für Feuerwehr, Rettungsdienste und Müllabfuhr wird während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Die Arbeiten sollen vorraussichtlich Anfang August 2021 beendet werden.

Verkehrsbehinderung auf der Ubierstraße

Ab Montag, 5. Juli, beginnt das Tiefbauamt der Stadt Bonn auf der Ubierstraße in Bad Godesberg mit der Erneuerung der Fahrbahndecke. Die Fahrbahn wird zwischen Fontanestraße und Sedanstraße erneuert. Für die notwendigen Bauarbeiten richtet das Am eine Einbahnregelung zwischen der Fontane- und Sedanstraße in Fahrtrichtung Süden ein. Die Umleitung in Fahrtrichtung Norden soll über die Sedan- sowie die Basteistraße ausgeschildert werden. Die Maßnahmen sollen bis zum 10. Juli abgeschlossen werden.

Verkehrsbehinderungen zwischen Nassestraße und Kaiserstraße

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn saniert ab Montag, 12. Juli, die Kanäle in der Kaiserstraße zwischen Nassestraße und Kaiserstraße 83. Die Arbeiten sollen in zwei Bauabschnitten saniert werden. Die Stadt Bonn teilte mit, dass es aufgrund der Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. Die Straße wird im jeweiligen Arbeitsabschnitt voll gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner können bis zur Baustelle vorfahren, Umleitungen sollen ausgeschildert werden. Die Bauarbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien, also bis zum 17. August 2021, abgeschlossen werden.

Kanalsanierung in der Straße An der Esche

Ab Montag, 12. Juli, führt die Stadt Bonn Kanalsanierungsarbeiten in der Straße An der Esche in Bonn-Castell durch. Die Stadt Bonn teilte mit, dass aufgrund der Arbeiten im betroffenen Straßenabschnitt zu Beeinträchtigungen kommen wird. Der Verkehr soll jedoch weiter an der Baustelle vorbei geführt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Anfang September 2021 beendet werden.

Zeitweise Fahrspuren der A59 zwischen Sankt Augustin-West und Bonn-Nordost gesperrt

Aufgrund des geplanten Ausbaus der A59 zwischen Sankt Augustin-West und Bonn-Nordost muss die Autobahn GmbH Rheinland in den kommenden Monaten Bohrungen ausführen um den Baugrund zu erkunden. Dafür stehen in den kommenden Tagen Messarbeiten für Bohrpunkte an. Dies teilte das Unternehmen mit. In den nächsten Monaten ständen immer wieder weniger Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen zur Verfügung. Der genaue Zeitraum hängt von weiteren Planungen für die Baugrunderkundung ab. Alle Einschränkungen fänden aber außerhalb der Hauptverkehrszeiten statt.

Die Arbeiten seien erforderlich, um die Planungen möglichst ideal an die vorhandenen Gegebenheiten anpassen zu können. Zudem solle damit sichergestellt werden, dass sich unterhalb der Autobahn keine „Blindgänger“ aus dem zweiten Weltkrieg befinden.

Kreuzung Friesdorfer Straße wird gesperrt - Umleitungen

Die Friesdorfer Straße zwischen der Kreuzung Friesdorfer Straße/Elsässer Straße wird von Montag, 3. Mai, bis Freitag, 2. Juli, wegen Asphaltarbeiten für den Durchgangsverkehr gesperrt. Betroffen davon sind die Buslinien N3, 612 und 614. In Fahrtrichtung Bad Godesberg verkehren die Busse ab der Haltestelle „Weststraße“ weiter links über die Weststraße, St. Augustinus-Straße, Elsässer Straße bis zur Haltestelle „Wurzer Straße U“ und dann weiter auf dem Linienweg. In Fahrtrichtung Dottendorf fahren die Busse ab der Haltestelle „Wurzer Straße U“ über die St. Augustinus-Straße, Weststraße, Friesdorfer Straße bis zur Haltestelle „Weststraße“ und weiter auf dem Linienweg. Die Haltestelle "Elsässer Straße“ wird für beide Fahrtrichtungen in die St. Augustinus-Straße verlegt.

Kanalerneuerung in der Zeppelinstraße

Anfang Mai beginnt das Tiefbauamt der Stadt Bonn mit der Kanalsanierung in der Zeppelinstraße in Bad Godesberg. Die Erneuerung des Kanals umfasst eine Strecke von rund 55 Metern bis zum Haus Nummer 5 in der Zeppelinstraße. Aufgrund der Arbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen, wie die Stadt mitteilt. Die Straße wird im Baustellenbereich für den Kfz-Verkehr voll gesperrt. Die Theodor-Heuss-Straße wird durch die Baustelle einseitig eingeengt. Der Verkehr kann die Einengung auf der freien Fahrspur wechselweise passieren. Der Gehweg für Fußgänger oder Radfahrer ist frei. Anwohner sollen informiert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2021. Durch schlechtes Wetter kann es zu Verzögerungen kommen. Die Kosten der Baumaßnahme betragen rund 160.000 Euro.

Kanalbau in der Drachenfelsstraße

Die Stadt Bonn beginnt am Montag, 10. Mai 2021, mit der Erneuerung des Kanals in der Drachenfelsstraße in dem Bereich zwischen Elisabethstraße und der Drachenfelsstraße 11 in Bad Godesberg. Die Arbeiten werden an der Elisabethstraße starten und sich dann als Wanderbaustelle fortsetzen. Sie sollen voraussichtlich bis Oktober 2021 beendet werden. Für die Arbeiten ist eine Vollsperrung der Drachenfelsstraße mit dem Zusatz „Anlieger frei bis Baustelle“ erforderlich. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Straßenausbau der Endenicher Allee beginnt

Am 6. April beginnt der Ausbau der Endenicher Allee zwischen der Alfred-Bucherer-Straße und der A565. Vor rund zwei Jahren starteten die Bauarbeiten mit einem von den Stadtwerken Bonn durchgeführten Leitungsbau. Wie die Stadt Bonn mitteilte, sei die anschließende Kanalsanierung abgeschlossen und die Straßenbauarbeiten können beginnen. Diese gehen bis voraussichtlich Ende September und kosten rund 640.000 Euro.

Für die Dauer der Baumaßnahme gilt die bisherige Verkehrsführung als Einbahnregelung in der Endenicher Allee in Richtung Zentrum weiter. Um Lärmemissionen zu verringern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird die Tempo-30-Zone bis zur Autobahnbrücke erweitert. Gebaut wird auf Grundlage der von der Bezirksvertretung Bonn am 6. Oktober 2020 beschlossenen Ausbauplanung. Dabei wird die Fahrbahnbreite auf das für den Busbegegnungsverkehr notwendige Mindestmaß von 6,50 Meter verringert. Die Anwohner werden mittels Bürgerbrief über die Baumaßnahme informiert.

Kanalsanierung auf der Reuterstraße

Ab dem 19. April beginnt das Tiefbauamt der Stadt Bonn mit dem zweiten Abschnitt der Kanalsanierungen auf der Reuterstraße. Wie die Stadt Bonn mitteilte, wird es durch die Bauarbeiten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es sollen jedoch jeweils zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung erhalten bleiben. Da Sinkkastenleitungen erneuert und Baugruben für die Schachtbauwerke innerhalb der Fahrbahnen gegraben werden müssen, soll es partielle Abweichungen von der Zwei-Spur-Regelung geben. Um die Beeinträchtigungen auf den Verkehr zu minimieren, ist der Großteil dieser Arbeiten jeweils in den Schulferien 2021 vorgesehen.

Durch die Arbeiten im Kreuzungsbereich Reuterstraße/Hausdorffstraße entstehen temporäre Einschränkungen für den Linksabbiegerverkehr. Hier ist zeitweise die Linksabbiegemöglichkeit in Fahrtrichtung Schumannstraße unterbrochen. Der Verkehr wird über die Straßen Aloys-Schulte-Straße/August-Bier-Straße/Hausdorffstraße umgeleitet. Alle übrigen Verkehrsbeziehungen sollen erhalten bleiben. Auf Höhe der Schumannstraße 122 müssen Parkplätze für die Einrichtung der Baustelle entfallen.

Kanalsanierung ab Ende Mai in der Meckenheimer Straße

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn beginnt am Dienstag, 25. Mai 2021, mit der Kanalsanierung in der Meckenheimer Straße im Stadtbezirk Bad Godesberg. Durch die Arbeiten wird es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Teilsperrungen im Straßen- und Gehwegbereich, sowohl in der Meckenheimer Straße als auch im Kreuzungsbereich „An der Nesselburg“, sind erforderlich. Voraussichtlich Anfang Juli 2021 sind die Arbeiten beendet.