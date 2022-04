Baustellen in Bonn und der Region : Löbestraße wegen Notbaustelle teilgesperrt

Service Bonn Ob auf den Autobahnen um Bonn, der A3, A562, A555 oder A59, im innerstädtischen Autoverkehr oder bei der Bahn - in und um Bonn wird viel gebaut, und das hat auch Behinderungen, Staus und Verspätungen zur Folge. Wir geben einen Überblick über aktuelle Bauarbeiten und Sperrungen.

Löbestraße wegen Notbaustelle teilgesperrt

Von Dienstagmorgen, 12. April, bis Donnerstag, 14. April, muss die Löbestraße in Bonn in Fahrtrichtung der Rheinallee wegen einer Notbaustelle gesperrt werden. Wie die SWB mitteilte, umfahren die Buslinien N10, 637, 638 sowie 855 in Richtung Marienforster Steinweg, Waldkrankenhaus und Meckenheim die Teilsperrung. Ab der Haltestelle „Rheinallee“ nehmen sie ihren Weg durch die Unterführung, Alte Bahnhofstraße, Moltkestraße, Bonner Straße, Koblenzer Straße, Am Kurpark bis zur Haltestelle „Am Kurpark“ und dann weiter auf dem Linienweg. Die Haltestelle „Löbestraße“ kann somit in dieser Fahrtrichtung nicht bedient werden. Alternativ können Fahrgäste die nächste Haltestelle „Am Kurpark“ nutzen. Die Fahrtrichtung Bonn Hauptbahnhof ist davon nicht betroffen.

Kanalbau in der Kölnstraße

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn wird ab dem 4. Mai den Kanal in der Kölnstraße sanieren. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Kreuzung An der Josefshöhe und der Einmündung der Kopenhagener Straße. Nach Angaben der Stadt wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis

Die Kreuzungen der Georg-von-Boeselager-Straße und Brüsseler Straße werden für die Dauer der Arbeiten komplett gesperrt. Die Rechtsabbiegespur von der Straße An der Josefshöhe in die Kölnstraße ist ebenfalls für die Arbeiten gesperrt. Die Umleitungen werden für die Zeit der einzelnen Sperrungen ausgeschildert, so die Stadt Bonn. Auch die Anlieger sollen rechtzeitig informiert werden.

Vollsperrung der Vorgebirgsstraße ab 11. April

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn erneuert ab Montag, 11. April 2022, die Fahrbahn der Vorgebirgsstraße im Abschnitt zwischen Adolfstraße und Heerstraße in der Bonner Nordstadt. Dafür muss die Straße im betroffenen Abschnitt vollständig gesperrt werden. Nach Angaben der Stadt sollen die Arbeiten acht Wochen dauern.

Auch Grundstücke und Einzelhandel sind in dieser Zeit nicht mehr anfahrbar. Im Einmündungsbereich der Adolfstraße sei eine Lieferzone für den betroffenen Einzelhandel vorgesehen. Die betroffenen Buslinien werden umgeleitet. Der Gehweg ist nicht von den Arbeiten betroffen.

Engpässe auf der A3 zwischen Bonn/Siegburg und Lohmar bis Anfang Mai

Auf der A3 in Fahrtrichtung Oberhausen zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Lohmar kommt es voraussichtlich bis Anfang Mai zu Engpässen: Montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 13 Uhr stehen den Verkehrsteilnehmern dann nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland führt an diesen Tagen unter anderem Bohrarbeiten aus.

Sanierung der Fahrbahn im Koblenzer Tor beginnt

Das Tiefbauamt der Stadt Bonn beginnt ab Montag, 28. Februar, mit Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn im Koblenzer Tor der Universität Bonn (Adenauerallee/B9). Hierfür wird die Durchfahrt des Koblenzer Tores in Fahrtrichtung Bad Godesberg (Süden) gesperrt. Der Kfz-Verkehr vom Belderberg kommend wird kurz vor dem Koblenzer Tor auf die linke Richtungsfahrbahn geleitet und durch die östliche Tordurchfahrt geführt. Der Kfz-Verkehr auf der Adenauerallee (B9) in Fahrtrichtung Bonn-Innenstadt (Norden) wird ab der Zweiten Fährgasse über Rathenauufer, Brassertufer und Rheingasse umgeleitet. Anlieger können weiterhin die Adenauerallee bis in Höhe des Abzweigs in die Stockenstraße nutzen. Eine Durchfahrt durch das Koblenzer Tor wird jedoch nicht möglich sein. Der Fußweg des östlichen Torbogens wird für den Radverkehr in Richtung Innenstadt freigegeben, so dass dieser nicht von der Sperrung betroffen sein wird. Stockenstraße und Marktgarage können während der Bauarbeiten weiterhin über die B9 aus beiden Richtungen erreicht werden. Die Franziskanerstraße wird zur Sackgasse, eine Zu- und Abfahrt ist nur über die Stockenstraße möglich. Die Baumaßnahme soll bis Ende Juni 2022 abgeschlossen werden.

Kanalbauarbeiten in der Kaiser-Friedrich-Straße

Ab Mitte April 2022 erneuert die Stadt Bonn den Kanal auf der Kaiser-Friedrich-Straße. Die Arbeiten starten im Kreuzungsbereich mit der Adenauerallee und ziehen sich dann als Wanderbaustelle in Richtung Rhein fort. Der Zugang zu Grundstücken auf der Kaiser-Friedrich-Straße wird weiter möglich sein. Der Verkehr wird jedoch während der Bauarbeiten auf der Kreuzung Adenauerallee/Kaiser-Friedrich-Straße in beide Fahrtrichtungen lediglich einspurig geregelt sein. Die Zufahrt zur Kaiser-Friedrichstraße wird somit für diesen Zeitraum nur aus Richtung Bad Godesberg möglich sein, die Ausfahrt nur in Richtung der Innenstadt. Auch die Parkplätze in der Kaiser-Friedrich-Straße werden über die Bauzeit hinweg nicht benutzbar sein. Abgeschlossen sein soll die Baumaßnahme bis Ende November.

Kanalbauarbeiten in Lengsdorf

Sowohl in den Osterferien als auch in der ersten Hälfte der Sommerferien 2022 lässt das Tiefbauamt der Stadt Bonn Kanalarbeiten im Ippendorfer Weg, zwischen den Hausnummern 3 bis 12, im Ortsteil Lengsdorf, Stadtbezirk Hardtberg, ausführen.

Der Ippendorfer Weg muss im Baustellenbereich für Fahrzeuge voll gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.

Kanalbauarbeiten in Beuel

Ab Ende Februar oder Anfang März will die Stadt Bonn den Kanal in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße erneuern. Die Arbeiten sollen anschließend an die derzeit stattfindenden Bauarbeiten der Stadtwerke Bonn in der Straße durchgeführt werden. Dies teilte die Stadt Bonn mit. Die Bauarbeiten sollen im Bereich zwischen der Hausnummer 19 und dem Durchgang zur Heinrich-Heine-Straße stattfinden. Durch die Arbeiten kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Parkplatz sowie der Fußweg zur Heinrich-Heine-Straße können für die Dauer der Kanalsanierung nicht genutzt werden. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Juni 2022 beendet werden.

Mehr Infos zum Verkehr in Bonn gibt es in dieser Übersicht.

