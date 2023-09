Deutsche Bahn, VRS und SWB Das ändert sich zum Fahrplanwechsel für ÖPNV-Nutzer in Bonn und der Region

An allen Karnevalstagen sollen die SWB tagsüber und nachts durchgängig ÖPNV-Verbindungen anbieten. Das hat der Rat am 22. August 2023 beschlossen. So soll zu jeder Zeit ein Anschluss an die Züge der Deutschen Bahn gewährleistet sein. An Rosenmontag gilt der Ferienfahrplan für Werktage.