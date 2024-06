Die wichtigsten Regeln Wann das Parken auf Gehwegen erlaubt ist und wann verboten

Bonn · 55-Euro-Knöllchen fürs Falschparken in Oberkassel, die es sonst nie gab, zugeparkte Gehwege – was ist eigentlich laut Straßenverkehrsordnung erlaubt beim Parken, und was nicht? Wir erklären die wichtigsten Regeln.

18.06.2024 , 18:50 Uhr

Dieses Verkehrszeichen erlaubt das aufgesetzte Parken dem Gehweg. Foto: dpa/Sina Schuldt

Von Bernhard Hartmann Redakteur Feuilleton