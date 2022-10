Vermutlich Störungen im DB-Funksystem : Einstellungen des Zugverbindungen nach Norddeutschland betrifft auch NRW

Bonn Am Samstagmorgen teilt die Deutsche Bahn mit, dass der Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs in Norddeutschland eingestellt sind. Betroffen sind auch Zugverbindungen in NRW.

Die Deutsche Bahn hat am Samstag den Fern- und Teile des Regionalverkehrs in Norddeutschland vorerst eingestellt. Grund dafür ist laut Bahn ein Ausfall des digitalen Zugfunksystems. Betroffen ist auch der Zugverkehr von und nach Nordrhein-Westfalen.

Zugfahrten in #Norddeutschland unterbrochen.



+++UPDATE+++

Zugfahrten in #Norddeutschland unterbrochen.



Störung behoben. In der Folge kommt es bis etwa 11:00 Uhr noch zu Beeinträchtigung sowie zu Halt- und Zugausfällen. https://t.co/5ybZwwaOGS — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) October 8, 2022

Die Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr der Bahn von und nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowohl in als auch aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und Nordrhein-Westfalen sind aktuell eingestellt. Reisende zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin sollen Fernverkehrszüge mit Umstieg in Frankfurt nutzen. Die noch fahrenden Züge sind laut Bahn allerdings sehr voll.

Die Störungen sollen laut der Deutschen Bahn noch bis zum Nachmittag anhalten. Bis dahin sei mit erheblichen Beeinträchtigungen für die Reisenden und vollen Ausweichzügen zu rechnen. Die Bahn weist darauf hin, dass in den kommenden Stunden bis kurz vor Reiseantritt daher jeder die betreffende Zugverbindung prüfen solle.

