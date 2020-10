Straßen.NRW : Eichenprozessionsspinner durch Biozid-Einsatz eingedämmt

Gelsenkirchen Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat frühzeitig ein Biozid gegen Eichenprozessionsspinner entlang der Landesstraßen und Autobahnen in NRW eingesetzt. Dies scheint gewirkt zu haben.

Entlang der Landesstraßen und Autobahnen in NRW hat es in diesem Jahr im Schnitt 70 bis 90 Prozent weniger Nester des Eichenprozessionsspinners gegeben. Der Landesbetrieb Straßen.NRW führt dies in erster Linie auf den frühzeitigen Einsatz eines Biozids zurück, mit dem die Larven der Raupe mit den gefährlichen Brennhaaren besprüht wurden. Ein starker Befall an den Strecken sei in den meisten Regionen verhindert worden, sagte der Direktor des Landesbetriebs Sascha Kaiser laut Mitteilung von Mittwoch. Allein am Niederrhein wurden 17.000 Eichen mit neuen Turbinenspritzen eingesprüht. Frisst die Raupe das aus einem Bodenbakterium hergestellte Mittel, stirbt sie.

Begünstigt durch den Klimawandel hat sich die Mottenart in Nordrhein-Westfalen immer weiter ausgebreitet und in den vergangenen Jahren zum Beispiel in Parks oder in der Nähe von Schulen für Probleme gesorgt. Die langen und sehr weit fliegenden Brennhaare der Raupen, die im Frühjahr schlüpfen, können bei Menschen im Fall eines Kontakts schwere Hautreizungen und Atembeschwerden hervorrufen. Die Tiere sitzen oft in Eichen, die an warmen, sonnigen Plätzen am Waldrand wachsen.