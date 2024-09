Verhalten bei Aquaplaning oder Schnee Erstmals Gesamtnote „gut“ für einen Ganzjahresreifen im ADAC-Test

Wetterphänomene, die früher eher mit dem wankelmütigen April in Verbindung gebracht wurden, trifft man heutzutage in Bonn und der Region auch immer häufiger im Rest des Jahres an. So wechselt der Sommer zwischen trockener Hitze und sintflutartigen Gewittern mit rapidem Temperaturabfall. Für diese unterschiedlichen Anforderungen immer das optimale Reifenprofil unter dem Auto zu haben, ist keine leichte Aufgabe. Viele Autofahrer steigen deshalb von dem traditionellen Winter- und Sommerreifenprinzip auf Ganzjahresreifen um. Früher galten diese Reifen eher als dürftiger Kompromiss, doch durch die größere Nachfrage steigt auch die Qualität der Produkte.