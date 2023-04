Fahrzeug fängt Feuer Mercedes fängt auf B56 in voller Fahrt Feuer

Um kurz vor 14 Uhr am Mittwochmittag wurden die Feuerwehr Birk sowie die Feuerwehr Breidt wegen eines brennenden Fahrzeugs auf der B56 alarmiert. Ein Möbeltransporter, der auf der Bundesstraße in Richtung Siegburg unterwegs war, hatte während der Fahrt angefangen zu qualmen. Die beiden Männer im Auto seien, nachdem sie den Qualm bemerkt hatten, an einer Bushaltestelle zum Halten gekommen und hätten den Wagen verlassen.