FUSS-Bundesverband : Fußgänger haben bei Verkehrsplanung oft das Nachsehen

Karlsruhe Geht's eigentlich noch, wenn wir gehen? Das fragen sich jedenfalls viele Fußgänger. Im Gegensatz zu Radfahrern und natürlich Autofahrern haben sie nämlich keine laute Lobby.

Oder er überholt den nichts ahnenden Fußgänger plötzlich lautlos auf dem Bürgersteig oder in der Fußgängerzone. Wenn der in dem Moment einen Schritt zur Seite macht, ist der Unfall programmiert. „Fußgänger beschweren sich zu selten, sie sind der leidensfähigste Teil der Verkehrsteilnehmer“, sagt der Landessprecher des Fachverbands Fußverkehr (Fuss e.V.), Ingo Rohlfs. Ihn erreichen viele Beschwerden von Fußgängern über Radfahrer.

Fußgänger sollten sich sicherer fühlen

Nach Angaben des Innenministeriums in Stuttgart sind im Südwesten in den ersten sechs Monaten des Jahres bisher 283 Menschen bei Unfällen zwischen Radfahrern - Pedelecs inklusive - und Fußgängern verunglückt (Vorjahr: 223). Rund 170 Fußgänger wurden dabei verletzt und einer getötet.

Fußverkehrs-Check in deutschen Städten

Das Verkehrsministerium in Stuttgart sieht sich entschieden auch als ihr Fürsprecher. So soll es beispielsweise innerorts an den Stellen, wo sehr viele zu Fuß unterwegs sind, keine gemeinsamen Geh- und Radwege mehr geben. „Denn das sind Konfliktflächen, die wir selber geschaffen haben“, sagt Brockmann. Beispielsweise halte sich kaum ein Radfahrer an die dort vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit.