Ausfälle und Änderungen Sperrung des Hauptbahnhofs Köln hat Folgen für Bonn

Die ICE-Züge nach Berlin starten beziehungsweise enden bereits in Köln, der Halt am Bonner Hauptbahnhof entfällt. Planmäßig in Koblenz beginnende Züge werden über die rechte Rheinseite umgeleitet, wobei die Halte in Andernach, Remagen, Bonn Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof entfallen. Ersatzweise halten diese Züge in Köln Messe/Deutz. Zwischen Köln und Koblenz verkehrende Fernverkehrszüge werden allesamt über die rechte Rheinseite umgeleitet, dabei entfallen die Halte in Köln Hauptbahnhof, Bonn Hauptbahnhof, Remagen und Andernach. Ersatzweise halten die Züge in Köln Messe/Deutz, IC-Züge zudem in Bonn-Beuel. Die Fahrzeit verlängert sich laut der Bahn um rund zehn Minuten.