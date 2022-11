Umfrage : Jeder Dritte fühlt sich nicht gut an Bus und Bahn angebunden

Jeder Dritte fühlt sich nicht gut an Bus und Bahn angebunden

Viele Menschen fühlen sich an ihrem Wohnort einer Umfrage zufolge nicht gut mit Bus und Bahn angebunden. Dabei stört sie vor allem die Taktung. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin Wer kein Auto hat ist auf Alternativen wie Bus und Bahn angewiesen. Hier gibt es eindeutig Verbesserungsbedarf, wie eine Umfrage zeigt.

30 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich an ihrem Wohnort einer Umfrage zufolge nicht gut mit Bus und Bahn angebunden. Dabei stört sie vor allem die Taktung: 35 Prozent der Befragten sind der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Kantar zufolge mit der Zahl der Abfahrten an der nächsten Haltestelle unzufrieden.