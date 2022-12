Gesetz der Straße : Möglichen Fahrer benannt - Fahrtenbuchauflage rechtmäßig?

Saarlouis Ist nach Verkehrsverstößen der Fahrer nicht zu ermitteln, kann der Halter des Autos zum Führen eines Fahrtenbuches verpflichtet werden. Auch wenn es Andeutungen zum Verursacher gab.

Was war passiert? Ein Firmenauto wurde mit 31 km/h zu viel Geschwindigkeit geblitzt - in einer Tempo-30-Zone. Am Steuer saß nicht die Halterin. Und sie gab im Zeugenfragebogen ihren Mann - den mutmaßlichen Fahrer - auch nicht direkt an. Ihren Anwalt informierte sie nur darüber, dass dem Ehemann das Auto regelmäßig zur Verfügung steht.